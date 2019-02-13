Около 400 человек посетило выставку Куинджи в Третьякове

С 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года в стенах Третьяковской галереи проходила выставка ныне покойного, именитого русского художника Архипа Ивановича Куинджи. Выставка прошла под одноименным название автора произведений «Архип Куинджи» и по подведенным итогам ее посетило практически 386 тысяч граждан. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы галереи.

Нашумевшая экспозиция проходила в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи.

Однако не обошлось без происшествий. 27 января, в картинной галерее произошла кража полотна А. Куинджи «Ай-Петри. Крым», вызвавшая за собой ряд слухов и критики в адрес охранной системы Третьяковке. Известно, что картина была сворована из зала в Инженерном корпусе. Грабитель с легкость снял «Ай-Петри. Крым» со стены и спокойно ушел на глазах у многочисленных посетителей выставки. Но на следующий день подозреваемый в похищении картины был задержан, а утром 1 февраля картина заняла свое место в экспозиции. После данного неприятного случая, Министерством культуры было принято решение провести проверку безопасности федеральных музеев.

Известно, что кража картины Куинджи - это не первое возмутительное происшествие в Третьяковской галерее. За последние восемь месяцев оно стало вторым. В вечернее время, 25 мая 2018 года там был арестован мужчина, умышленно разбивший стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также повредивший полотно.