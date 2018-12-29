Гвинет Пэлтроу покидает киновселенную Marvel

Исполнительница роли сначала помощницы, а после невесты Тони Старка Пеппер Поттс актриса Гвинет Пэлтроу после фильма «Мстители: Финал» покинет мир Marvel.

Гвинет Пэлтроу, которая с 2008 года находится в команде игроков Marvel серии «Мстители», пять раз появившись на экранах в роли Пеппер Поттс, поделилась, что «Мстители: Финал» могут стать последним фильмом с ее участием. Как утверждает 46-летняя актриса, она уже слишком стара для того, чтобы надевать костюм. Однако Пэлтроу не исключила, что она может появиться во влешбэках или в роли камэо и «всегда будет рядом». Если верить слухам, Marvel планирует запустить новую франшизу с новыми молодыми героями и дать ей название «Юные мстители». На фоне этих новостей уход Гвинет Пэлтроу выглядит вполне логичным. Также поговаривают, что после «Финала» вселенную также покинут исполнитель роли Железного Человека актер Роберт Дауни-Младший и Крис Эванс, известный нам как Капитан Америка.

Последние годы Гвинет Пэлтроу в основном занята управлением своей компанией Goop, занимающейся производством одежды, и появляется в кино крайне редко. За последние несколько лет единственной ее работой, не входящую в киновселенную Marvel, стала картина «Мордекай» с Джонни Деппом в главной роли.

Отметим, что подробности сюжета последних «Мстителей» не разглашаются, однако поклонники Пеппер Поттс уже давно ждут, что их любимая героиня наконец-то получит собственную железную броню, разработанную Тони Старком.

Напомним, «Мстители: финал» выйдут в покат 25 апреля этого года. Судя по градусу ожидания, грядущая картина побьет все рекорды по сборам.