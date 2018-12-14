В сети появился список лучших саундтреков к фильмам

Накануне 91-й церемонии вручения премии «Оскар», Pitchfork - электронный американский журнал, посвященный музыкальной критике и комментариям, а также новостям музыки и интервью с исполнителями, составил список лучших саундтреков к фильмам в истории.

Тройку лидеров возглавила композиция к боевику Гордона Паркса младшего «Суперфлай» 1972 года в исполнении музыканта и идеолога афроамериканской музыки Кертиса Мэйфилда, который записал девять саундтреков для этого фильма. Данный альбом не единожды возглавлял рейтинги величайших в истории пластинок, а «Зал славы рок-н-ролла» в Кливленде, включили заглавный трек альбома в список пятисот песен, которые по мнению музея оказали свое влияние на формирование рок-н-ролла.

Второе место досталось мюзиклу Альберта Магноли «Пурпурный дождь», который повествует об истории жизни, выживания и триумфа, звуковой дорожке самых крутых групп и суперзвезды рока Принца, человека, который жил лишь музыкой. Известно, что Принц самостоятельно записал трек к данному фильму, после чего, в 1985 году кинокартина получила «Оскар» в номинации за лучшую запись песни к фильму, а сам саундтрек удостоился двух призов «Грэмми».

Завершает список саундтреки к одноименной драме Дэнни Бойла, снятой по мотивам дебютного романа Ирвина Уэлша «На игле», в 1995 году. Над треками к кинокартине работали американские музыканты Игги Поп и Лу Рид, а также британская рок-группа Blur и британская электроник-рок-группа New Order.

В десятку списка также вошли треки к фильмам: «Тернистый путь» режиссера Эмилио Эстевеса, «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Трудности перевода» Софии Копполы, «Академия Рашмор» Уэса Андерсона, «На помощь!» Ричарда Лестера и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.