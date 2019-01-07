Из-за России Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

В 2019 году участие Украины в «Евровидении» поставили под сомнение. Вице-премьер-министр страны Вячеслав Кириленко предложил отказаться от конкурса. Причина этому – Россия.

Кириленко в Twitter заявил о возможности того, что Украина не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Соответствующий пост политик опубликовал в своем аккаунте 18 февраля.

По мнению политика, если на конкурс поедет артист, когда-либо выступавший в России, то это вызовет диссонанс, так как РФ и Украина, отмечает автор поста, находятся в конфронтации. А артист, у которого были гастроли в России, будет являться свидетельством для мира о том, что между странами царят мирные отношения и дружба.

Поэтому Кириленко предложил отказаться от участия в «Евровидении», если нет достойных кандидатов, которые не бывали с гастролями в России.

Финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе состоится 23 февраля. Всего до решающего отбора дошло 6 кандидатов. Среди фаворитов населения стала группа YUKO. Ее солистка Юлия Юрина не только выступала в России, но и имеет гражданство РФ. Другой лидер зрительских симпатий Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) также гастролировала в России.

Среди граждан Украины нашлись те, кто поддержал инициативу политика об отказе участия в «Евровидении». Но некоторые нашли предложение неразумным, так как такие поездки даже не финансируются государством. Поэтому оно не должно вмешиваться в решение таких вопросов.