СТС покажет драматический мюзикл режиссера Майкла Грэйси «Величайший шоумен»
Российский федеральный телеканал СТС решил показать американский биографический драматический мюзикл «The Greatest Showman» (Величайший шоумен») режиссера Майкла Грэйси. Известно, что кинокартина стала его дебютной работой. Телевизионная премьера фильма в России состоится 24 февраля 2019 года, в 21:00.
Сюжет драматического мюзикла рассказывает о жизни американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума, мечтающего войти в историю, однако ни одно занятие не приносило ему удовольствия. Но однажды, в момент тотального разочарования, когда казалось, что весь мир обернулся против него, Финеас Тейлор Барнум решает пойти вслед за своей мечтой. Он создает перехватывающее дух представление-сенсацию, ставшее рождением мирового шоу-бизнеса.
Главные роли в кинокартине исполнили: Хью Джекман - австралийский актер, получивший известность в широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс»; Мишель Уильямс - американская актриса, обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратная номинантка на премию «Оскар» и номинантка на премии «BAFTA»; Зак Эфрон - американский актер, получивший популярность после съемок в фильмах из серии «Классный мюзикл»; Зендея; Ребекка Фергюсон и многие другие.
Известно, что Хью Джекман мечтал о роли в этом фильме с 2009 года, а на роль Дженни Линд рассматривались Энн Хэтэуэй, Кэри Маллиган и Эллен Пейдж.