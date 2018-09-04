Колин Фаррелл исполнит роль безжалостного китобоя в сериале «Северные воды»

Роль китобоя в сериале BBC «The North Water» (Северные воды), который является экранизацией одноименного романа Иэна Макгвайра исполнит ирландский актер Колин Фаррелл. Сценарием займется Эндрю Хэй, известный благодаря режиссерской работе над фильмами: «Уик-энд» и «В поиске — фильм-прощание», он напишет сценарий адаптации, а также займет режиссерское кресло проекта. В сериал войдут три эпизода, продолжительностью в один час каждый и полуторачасовой финал.

В сюжете сериала лежит история гарпунщика Генри Дракса (Колин Фаррелл), который на протяжении всей своей жизни охотится на китов. Персонаж Фаррелла является редким циником и весьма аморальным человеком, однако именно обладатель таких качеств идеально подходит на роль безжалостного китобоя. Во время очередной экспедиции в Арктику главный герой знакомится с судовым врачом Патриком Саммером, бывшим военным хирургом. Саммера беспокоят ужасы прошлого, и он всяческими способами пытается от них сбежать, но не подозревает того, что оказался бок о бок с беспощадной убийцей. Попытка рассчитаться за старые ошибки станет настоящей борьбой за собственную жизнь.

На данный момент еще не выбран актер, который может исполнить роль Саммера. Но из предварительной информации стало известно, что BBC ведет активные переговоры с несколькими знаменитостями.

У Колина Фаррелла очень плотный график съемок. Накануне он завершил работу в фильме Гая Ричи «Toff Guys» (Парни-аристократы), премъера которого назначена на 2020 год. Но уже в ближайшее время, звезда фильма «Александр» планирует появится на съемочной площадке боевика «Свиньи войны», где он сыграет совместно с Мэлом Гибсоном.

Уже 28 марта фанаты актера смогут полюбоваться им в кинокартине от студии Disney «Дамбо».