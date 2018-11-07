Йоко Оно анонсировала перевыпуск «Wedding Album» в честь ее золотой свадьбы с Джоном Ленноном

Вдова Джона Леннона сообщила, что ее совместная с мужем пластинка под названием «Wedding Album» будет перевыпущена в честь 50-летнего юбилея их бракосочетания.

Йоко Оно, которая после прожитых 11 лет с бывшим участником группы «The Beatles» Джоном Ленноном в 1980 году осталась вдовой, сообщила о повторном релизе музыкального альбома «Wedding Album». Эта ее третья совместная с Джоном Ленноном пластинка увидела свет в 1969 году и продавалась вместе с копией свидетельства о заключении брака знаменитой пары, а также к нему прилагались фотографии, рисунки, снимок свадебного торта и многое другое.

Все это будет в точности повторено в новом релизе, приуроченном к 50 годовщине свадьбы художницы и музыканта, назначенном на 22 марта этого года. Перевыпуск «Wedding Album» cостоится при поддержке лейбла Secretly Canadian/Chimera Music, а его переиздание является частью текущего проекта Оно, в рамках которого планируется перевыпустить все 11 записей артистки. Альбом выйдет на лимитированном белом виниле, так и на CD.

Экс-участник легендарной ливерпульской четверки Джон Леннон и японская авангардная художница Йоко Оно поженились в 1969 году. Тогда многие обвиняли Йоко в распаде «The Beatles», так как Леннон начал приводить девушку в студию, где записывалась группа, что противоречило негласному правилу, которому следовали все музыканты. Ее присутствие и советы еще больше накалили обстановку в коллективе, где и так царили серьезные творческие разногласия.