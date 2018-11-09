На Первом канале состоится телевизионная премьера фильма «Большой белый танец»

Идея документального фильма о белых акулах принадлежит Валдису Пельшу.

Первый канал анонсировал премьеру документальной картины «Большой белый танец», в которой несколько знаменитых артистов попробую встретиться лицом к лицу с белой акулой. Создатели фильма утверждают, что он сделан в стиле реалити-шоу. Посмотреть «Большой белый танец» на Первом канале можно будет 3 марта в 11:15. Информация озвучена пресс-службой телеканала.

В фильме, автором идеи и ведущим которого является Валдис Пельш, приняли участие Яна Чурикова, Анна Ардова и Алексей Макаров. Если Пельш и Чурикова уже погружались с аквалангом ранее, то для Ардовой и Макарова такой опыт был первым в жизни. Документальную картину «Большой белый танец» снимали возле мексиканского берега. По сюжету, участникам предстоит совершить несколько погружений к белым акулам. Сначала актеры были помещены в специальную защитную клетку. Далее им предстояло постепенно снимать уровень защиты, пока погружающиеся не оставались только в гидрокостюмах. В картине можно будет услышать много интересных фактов о хищнике, которого считают одним из самых свирепых на планете.