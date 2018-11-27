Роскачество назвало лучшие марки вина в России

Эксперты провели масштабную работу, чтобы проанализировать продукцию, заполняющую рынок и ответить на такие вопросы: "Есть ли в России качественное вино? Правда ли, что российские вина хорошего уровня дорого стоят?".

Роскачество учредило новый проект по исследованию винодельческой продукции, который отныне будут повторять каждый год. Целью данного дела является выявление лучших марок вина в России. Впоследствии из них сформируют Национальный каталог качественных вин. Специалисты уже провели исследование, итоги которого будут зачтены за 2019 год. Помогали им в этом сотрудники Минпромторга и Минсельхоза РФ.

Экспертная группа отобрала 320 марок алкогольных напитков, и в этот список вошли вина лишь из российского винограда с доступной ценой и высоким тиражом. Их разделили по категориям: из красных установленный ГОСТ превзошли 78 из 114 видов, из белых - 56 из 104, среди розовых - 9 из 19 и среди игристых - 38 из 51. Наивысшую оценку получили белые полусухие вина - 10 из 11.

Наилучшими были названы вина "Alma Valley", "Русские Сказки - Раевское", "Шато Ле Гран Восток", "Fanagoria", "Винодельня Юбилейная", "Солнечная долина", "Кубань-Вино", "Vintage" и другие.