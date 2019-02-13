Джеймс Кэмерон поделился информацией о продолжении легендарного «Аватара»

Джеймс Кэмерон рассказал ряд интересных подробностей о сиквеле первой части своего фантастического боевика «Аватара». С его слов стало понятно, что события второй части будут происходить по истечению нескольких лет после событий «первенца». Джейк и Нейтири останутся парой и у них появится восьмилетняя дочь. Режиссер отметил, что в ходе фильма будет показана сцена ссоры главных героев, которую зритель увидит глазами ребенка.

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2020 года и на данный момент съемки кинокартины идут в самом разгаре. Графика была и остается важнейшей составляющей фильма, однако в скором времени Кэмерону предстоит приступить к съемкам игровых элементов, на которые, по словам режиссера, потребуется еще пять месяцев.

Также канадский кинорежиссер поделился воспоминаниями из процесса работы над первой частью. Кэмерон заявил, что Уортингтон был не единственным кандидатом на главную роль, его соперниками были - Крис Эванс и Ченнинг Татум, но именно знаменитая речь Джейка, которую герой произносит в финале картины, помогла ему заполучить эту роль.

Кэмерон уверен, что поступил правильно, выбрав Уортингтона: «С тех пор они построили себе фантастические карьеры, но Сэм был готов. Он был готов».

Известно, что в марте 2012 года, на борту батискафа Deepsea Challenger Джеймс Кэмерон погрузился на дно Марианского желоба, для получения вдохновения при создании океанского дна Пандоры. Таким образом Кэмерон стал третьим человеком в истории, кто предпринял подобную экспедицию.

Также известно, что для съемок «Аватара 2» Кэмерон арендовал съемочную площадку MBS Media Campus, находящуюся в Южной Калифорнии, сроком на 5 лет. Особенностями данной площадки являются программа по экономии водных ресурсов, а также использование экологически чистых чистящих средств и красок. Режиссер планировал установить в студии солнечные батареи и снять кинокартину за счет солнечной энергии.