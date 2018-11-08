Московский зоопарк приобрел для разведения овцу из Индонезии

Взрослое животное должно будет привести потомство грубошерстных пород. Покупка обошлась учреждению в 80 тысяч рублей.

Столичные СМИ передают новость о том, что в местном зоопарке произошло пополнение в списке животных. Согласно информации, которую предоставил источник, руководство учреждения приняло решение приобрести для разведения овцу, впоследствии было выбрано млекопитающее из Индонезии.

С продавцом уже заключено соглашение, в котором указано, что "товар должен быть здоров", то есть не иметь физических дефектов. Состояние здоровья овцы должно подтверждаться медицинской справкой. Московский зоопарк уже выбрал перевозчика, который ее доставит, однако информация о нем не раскрывается. Согласно плану, он должен будет доставить ее по месту назначения не позже 6 апреля текущего года.

Ранее СМИ сообщили, что в зоопарке столицы родилась редкая мартышка диана. Подобного не происходило уже на протяжении 16 лет.