Юрий Антонов рассказал, как отпразднует День рождения

Популярному советскому и российскому певцу сегодня исполнилось 74 года.

Известный советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор Юрий Антонов, чьи песни до сих пор остаются узнаваемыми и любимыми, празднует сегодня свой День рождения. Маэстро отмечает 74-летие. В общении с журналистом «Вечерней Москвы», Юрий Антонов рассказал, как будет отмечать эту дату. По словам именинника, он отметит День рождения скромно, пригласив близких друзей на несколько бокалов вина. «Друзья у меня есть, к счастью, и вино тоже», - рассказал музыкант. Первым его поздравил лучший друг, актер Игорь Скляр.

Юрий Антонов появился на свет в 1945 году. Через какое-то время семья переехала в Белоруссию, куда был направлен отец Юрия по военной службе. С детства Антонов занимался музыкой в музыкальной школе, а позже стал студентом музыкального училища. 14-летний Юрий Антонов уже руководил хором в депо, за что получал зарплату 60 рублей. Окончив училище, он устроился преподавателем в музыкальную школу. В 1969 году, после армии, Юрия Антонова пригласили в «Поющие гитары», откуда и началась его эстрадная карьера.