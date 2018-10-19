В Лувре усомнились, что картина «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи

Эксперты одного из самых крупных музеев мира усомнились в том, что самое дорогое полотно в истории - картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», написал не сам великий художник.

Ценители художественного искусства по всему миру сегодня обсуждают, возможно, сенсационную новость. Картина «Спаситель мира», созданная в середине XV века, могла быть написана не самим Леонардо да Винчи, а один из его учеников. История с подозрениями по поводу авторства шедевра тянется еще с октября прошлого года, когда организаторы выставки работ Леонардо да Винчи отказались выставлять это полотно на выставке в Лувре. В то же время известный искусствовед Жак Франк даже обратился с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой отказаться от участия в открытии выставки, так как если подтвердится, что «Спаситель мира» не принадлежит кисти Леонардо да Винчи, может разиться скандал.

Однако скандал вокруг «Спасителя мира» происходит уже не в первый раз. В 2018 году полотно должны были выставить в филиале Лувра в Абу-Даби (ОАЭ), однако самым открытием выставки организаторы отменили показ без объяснения причин.

К слову, у картины очень интересная и непростая судьба. Она была написана около 1500 года по заказу французского короля Людовика XII, а позже долгие пять столетий мир считал ее утраченной, поскольку она не выставлялась публично. Когда же в 2011 году полотно, все это время находившееся в коллекции баронета Кука, было показано на выставке в Лондонской художественной галерее, это вызвало небывалый ажиотаж. А в 2017 шедевр великого мастера был продан на аукционе «Кристис» за рекордные 450 миллионов долларов, что сделало «Спасителя мира» самым дорогим произведением искусства в истории.

Если экспертам удастся доказать, что картину написал не Леонардо да Винчи, а один из его учеником, мир искусства потрясет невиданный скандал, который неминуемо обернется уголовным расследованием.