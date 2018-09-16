У сериала «Ликвидация» появится продолжение с Машковым

Съемки продолжения одного из самых популярных сериалов России запланированы на 2019 и 2020 год.

Известный российский продюсер Рубен Дишдишян анонсировал второй сезон сериала «Ликвидация». По его словам, продолжение приключений одесского подполковника Гоцмана должны будут происходить в том же городе, однако, политический кризис между Украиной и Россией может помешать проведению съемок в Одессе. Рубен Дишдишян рассказал, что вопреки заявлению Владимира Машкова об уходе из кино, он примет участие в новых сериях «Ликвидации». Данная информация сообщается на информационном портале InterMedia.

«Главной проблемой для нас стал список невъездных в Украину актеров. Когда мы проверяли его, оказалось, что Владимиру Машкову запрещен въезд на территорию соседней страны. Информация не официальная, поэтому мы будем проверять ее еще раз», - сообщил Рубен Дишдишян. Первый сезон сериала «Ликвидация» появился на экранах в 2007 году. Остросюжетные приключения Давида Гоцмана и его коллег в послевоенном городе сразу полюбились зрителям.