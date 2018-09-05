Актер Мадс Миккельсен рассказал о своем любимом российском фильме

Популярный датский актер Мадс Миккельсен, получивший свою мировую популярность благодаря роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал», посетил Россию и рассказал СМИ о своем любимом российском фильме. По его мнению, это лента Элема Климова «Иди и смотри», снятая в 1985 году в СССР.

Со слов Миккельсена стало понятно, что кинокартина, в сюжете которой лежит история нацистской карательной акции во время Второй Мировой войны, является для него поистине «душераздирающей».

Из интересных фактов о фильме «Иди и смотри» является то, что это любимый российский фильм британского кинорежиссера Дэнни Бойла. Так же известно, что сценарий фильма назывался «Убейте Гитлера»: название было задумано в глобальном смысле, как призыв убить дьявольское начало, в первую очередь, в себе. Режиссёр понимал, что это будет очень жестокий фильм, и полагал, что вряд ли кто-нибудь сможет его смотреть.

Кроме информации о фильме Мадс Миккельсен поделился своим мнением относительно влияния России на культуру. Актер утверждает, что Россия оказывает огромное влияние не только на культуру Европы, но и на весь мир в целом. В Дании есть такое понятие, как «русский след», который можно найти в повседневной жизни, литературе, театральных постановках и фильмах датских режиссеров. Жители и культурные деятели Дании не могут не восхищаться тем же Станиславским, создавшим в свое время знаменитую актерскую систему, которая имеет огромную популярность в России и в мире на протяжении 100 лет. Миккельсен подчеркнул, что Россия обладает огромным культурным потенциалом, который он сам и его сородичи впитывают с самого детства.

Миккельсен посетил Москву с презентацией своего нового фильма режиссера Джо Пенна «Затерянные во льдах». Премьера которого состоится 21 февраля.