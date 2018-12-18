Netflix сообщил о закрытии всех сериалов по Marvel

Стриминговая компания Netflix подтвердила сообщение о закрытии двух последних супергеройских сериалов «Каратель» и «Джессика Джонс», которые создавались совместно с Marvel.

Сообщается, что зрителям Netflix уже не придётся ждать возвращения «Карателя» на сервис с новым сезоном, а третий сезон «Джессики Джонс» станет для поклонников шоу заключительным. Представители стриминговой компании выразили благодарность всем поклонникам сериалов, оценившим по достоинству эти работы, а также добавили, что последние годы сотрудничества с Marvel оказались весьма «плодотворными».

Как стало известно, причиной прекращения сотрудничества и закрытия успешных сериалов стали намерения Marvel заключить контракт с корпорацией Disney, которая собирается запускать свою стриминговую платформу Disney+. В связи с этим в Netflix отказались выплачивать лицензионные отчисления новому потенциальному конкуренту за использование героев и приняли решение о закрытии сериалов.