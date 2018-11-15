«Всё ли в порядке?»: Фанаты опасаются за здоровье Энтони Хопкинса

Поклонники считают последнее видео культового актёра в твиттере дурным знаком.

Культовый британский актёр Энтони Хопкинс выложил в своём аккаунте Twitter новое видео, где он неожиданно начал ностальгировать по прошлым и почившим коллегам по цеху. В частоности, Хопкинс вспоминал почившего в 2011 году актёра Эдварда Хардвика, с которым они вместе снимались в «Стране теней», биографическом фильме о писателе Клайве Льюисе (создатель «Хроник Нарнии»). Разумеется, фанаты творчества Хопкинса стали всячески поддерживать актёра, восхваляя его самые выдающие роли Ганнибала Лектера, Отелло, Альфреда Хичкока и Пьера Безухова.

В течение короткого видео-обращения актёр говорит: «Собственно здесь мы и начали работу над «Страной теней», и я был здесь 23 года назад», - говорит Хопкинс. «Тед Хардвик сидел здесь, но он уже почил. Счастье тогда. Боль теперь. Такие дела». Однако, некоторые пользователи Twitter приняли данное видео за дурной знак, опасаясь за состояние 81-летнего актёра. Так, пользователь Lstn2urmama обратился напрямую к актёру: «Ну вот, теперь и вы заговорили о боли. Всё ли с вами в порядке и не нужно ли с кем пообщаться? Можете присесть мне на уши, если хотите». Также крайне неоднозначно звучит комментарий от пользователя Лоуренса Купера: «Сразу вспоминается родня, ведь почивший отец часто говорил в подобном духе». А актёр озвучки Морис Ламарш отозвался в следующем ключе: «Ностальгия. Само её определение».

Стоит подметить, что сэр Энтони Хопкинс в последние годы реже стал появляться на больших экранах, предпочитая эпизодические и второстепенные роли. За свои восемь десятков лет обладатель «Оскара» за роль доктора Лектера успел также отметиться как талантливый музыкант и художник и до сего момента не был ни разу замечен за столь печальными мыслями. Принято считать, что человек начинает сильно ностальгировать про прошлым дням, когда считает, что его путь подходит к концу.

Между прочим, финальная фраза Хопкинса в видео является своего рода обыгрыванием фразы из «Страны теней», когда Джой Грешем обращался к Клайву Льюису: «Боль тогда сделала вклад в счастье теперь». Однако, несмотря на столь меланхоличный настрой, актёр всё ещё показывается на экранах и известен также по таким современным лентам, как «Тор», «Сердца в Атлантиде», «Мир Дикого Запада».