«Училка» из Нижнего Новгорода раскритиковала Юрия Дудя за незнание русского языка

Учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартмам, которая ведет свой блог на YouTube, где разбирает речевые ошибки популярных людей, в новом выпуске раскритиковала за незнание родного языка известного блогера и журналиста Юрия Дудя.

Преподаватель русского языка Татьяна Гартмиа, на YouTube канал которой подписано более 22 тысяч человек, представила новый выпуск своего авторского шоу «Училка vs ТВ». В этот раз поборница грамотности переключилась с телеведущих на популярных блогеров, и первым «под раздачу» попал Юрий Дудь. Напромним, что блог Юрия «ВДудь» стал популярен в прошлом году, когда в то время еще главный редактор издания Sports.ru начал брать интервью у известных бизнесменов, журналистов и деятелей культуры. Выпуски «ВДудь» пользуются популярностью, количество подписчиков на YouTube канале почти добралось до пяти миллионов, а самое успешное по лайкам интервью с Настей Ивлеевой уже набрало 22 миллиона просмотров.

Татьяна из Нижнего Новгорода упрекнула интервьюера в том, что он неправильно ставит ударение в глаголе, чЕрпает, ставя ударение на предпоследний слог (черпАет). Данную ошибку «училка» заметила в интервью Юрия с Сергеем Буруновым, когда в начале беседы Дудь спросил, где актер черпАл материал и вдохновение. За эту же ошибку досталось и юмористу Михаилу Галустяну.

Следующий камень в огород Дудя полетел за глагол откУпорилась, который в беседе с Александром Маршалом Юрий произнес как «откупОрилась».

Также досталось от Татьяны Гартман блогеру Ирине Шихман за неправильное склонение существительный, а Николаю Соболеву за изобретение нового слова.

Напомним, что в прошлых выпусках шоу «Училка VS ТВ» Татьяна «прошлась» по знаниям русского языка известных телеведущих Владимира Познера и Александра Гордона, а также разобрала речевые ошибки политических деятелей.