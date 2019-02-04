Драма Бо Бернэма «Восьмой класс» завоевала Гран-при гильдии сценаристов США

Драма американского режиссера Бо Бернэма «Восьмой класс» завоевала Гран-при гильдии сценаристов США.

28-летний Бо Бернэм - американский комик, музыкант, автор-исполнитель, поэт, актер, а с недавних пор еще и режиссер, известен больше как автор комедийных и сатирических песен. Свою карьеру Бо начинал с выкладывания видеозаписей исполнения его песен на YouTube, где те стали популярны: его видеоканал имеет уже более 150 миллионов просмотров. В качестве режиссера, Бернэм выступает уже в пятый раз, его лучшими работами считаются: «Дарить счастье» 2016 года и «Бо Бёрнем: Что.» 2013 года.

В «Восьмом классе» речь идет об истории Кейлы Дэй — восьмиклассницы, которая ведет канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом. В свою очередь кинокартина получила множество положительных отзывов от зрителей.

Церемония вручения наград проходила 18 февраля в отеле The Beverly Hilton (Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США).