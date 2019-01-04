Рената Литвинова монтирует свой новый фильм «Северный ветер»

Российская актриса и кинорежиссер завершила секретные съемки и приступила к монтированию будущей киноленты.

Популярная российская актриса Рената Литвинова, которая с 2000 года занимается еще и режиссурой, начала трудиться над монтажом своего нового фильма «Северный ветер». Картину ожидают все российские зрители, однако, никаких сроков премьеры еще не называется. Съемки проходили осенью прошлого года в полной секретности от прессы. О начале монтажа Рената Литвинова сообщила на своей странице в Instagram. На уровне слухов известно, что фильм будет экранизацией дебютного спектакля Литвиновой в качестве театрального режиссера.

Подписчики пожелали Ренате скорейшего выхода фильма. Многие заявляют о том, что у них уже нет сил ждать очередного шедевра. Свой режиссерский путь Рената Литвинова начала с документальной картины «Нет смерти для меня», в которой рассказывается судьба нескольких выдающихся советских актрис. Следующий ее фильм вышел спустя 4 года. Это уже была полнометражная художественная лента «Богиня: как я полюбила». Самой известной режиссерской работой Литвиновой считается фильм 2012 года под названием «Последняя сказка Риты».