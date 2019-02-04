В Сети появился первый отрывок из мультфильма «История игрушек 4»

Компании Disney и Pixar поделились дебютным отрывком из четвертой части «Истории игрушек». Премьера очередной части популярной мультипликационной франшизы запланирована на 21 июня этого года.

Спустя два года после премьеры третьей части «История игрушек: Большой побег» компании Disney и Pixar решили порадовать нас очередной лентой о приключениях полюбившихся героев. Действие нового мультфильма развернется сразу же после событий предыдущей части, в конце которой Энди отдал коробку со своими игрушками маленькой девочке по имени Бонни. На этот раз в центре повествования окажется романтическая история отношений шерифа Вуди и пастушки Бо Пип.

Вчера в Сети в дополнение к ранее опубликованному трейлеру вышел новый отрывок мультфильма, длиной около 1,5 минут.

К работе над проектом вернулся Том Хэнкс, голосом которого разговаривает тряпичный ковбой Вуди. Также зрители в оригинале опять услышат голос Тима Аллена, который озвучил лучшего друга шерифа Вуди пластмассового астрорейнджера Базза Лайтера. . Также стало известно, что нового персонажа по имени Дик Кабум заговорит голосом Киану Ривза. Мировая премьера «Истории игрушек 4» назначена на 21 июня 2019 года. Режиссером мультипликационной ленты стал Джош Кули.

Мировая премьера «Истории игрушек 4» назначена на 21 июня 2019 года.