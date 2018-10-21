Венгерский художник заложил секрет в свое полотно «Старый рыбак»

Картина Тивадара Костки Чонтвари, написанная в первые годы прошлого века, имеет тайну, которую можно разгадать при помощи зеркала.

Известный венгерский абстракционист 19-20 века Тивадар Костка Чонтвари написал одну из своих работ с секретом для будущих поколений. Речь идет о полотне 1902 года, которое называется «Старый рыбак». На картине изображен пожилой мужчина, на фоне синего моря. У рыбака сморщенное лицо, покрытое седой бородой. На голове надет берет, а в руках он держит посох. Разгадать задумку художника смогли только искусствоведы 21 века.

Оказалось, что пожилой мужчина на картине «Старый рыбак» является одновременным изображением Бога и дьявола. Для того чтобы это понять, нужно просто поднести зеркало к его носу, разделив лицо пополам. Проделав такую процедуру, перед взором смотрящего открываются два портрета. Стоит отметить, что руки тоже сложены по-разному. Таким образом, Чонтвари хотел изобразить противостояние добра и зла. Ажиотаж вокруг известных картин прошлого не утихает, а только вырастает со временем. Новые технологии позволяют взглянуть на загадочные полотна с другой стороны. Одной из самых загадочных работ считается «Джоконда», написанная Леонардо да Винчи в 16 веке.