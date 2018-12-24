«До встречи в сумасшедшем доме!»: Юрий Быков объяснил провал фильма «Завод»

Российский режиссер написал пост с объяснением кассового провала своей новой картины.

Известный кинорежиссер Юрий Быков, создатель фильмов «Дурак», «Майор», сериала «Метод» и прочих работ, опубликовал в Facebook раскаяние по поводу провала кассовых сборов киноленты «Завод». Кинематографист признался, что сам виноват в этом, а также спрогнозировал свой дальнейший творческий путь. «Дальше мне придется снимать полнометражные фильмы почти за ноль, с участием актеров, согласных работать за еду. Из оборудования только одна старая камера. Потом такие фильмы можно будет просто выкладывать в интернет. Больше мне никто не будет давать такие финансы, которые были потрачены на «Завод». Чтобы не пухнуть от голода, нужно будет снимать сериалы раз в несколько лет», - написал Юрий Быков.

По словам режиссера, главную ошибку он совершил, когда признался, что хипстерам не будут интересны его фильмы. А массовый зритель предпочитает проводить время не в кинотеатре. «Большинство посмотрели картину на различных сайтах», - добавил Быков. Он рассказал, что собранные 30 миллионов рублей будут поделены напополам. 15 миллионов уйдет на оплату труда актерам и съемочной группе, а другие 15 – нужно отдать спонсорам, которые давали на «Завод» значительно больше (сумму режиссер не назвал). Пост Юрия Быкова в Facebook оказался резонансным. Многие известные подписчики не согласны с режиссером, и считают его фильм очередным шедевром. Денис Косяков отметил, что люди ходят в кинотеатр даже из-за одной фамилии режиссера, а Захар Прилепин сказал, что в России просто мало умных зрителей.