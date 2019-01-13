Учёные снова запускают куклу Барби в космос

Создатели популярной куклы утверждают, что хотят привлечь внимание женщин к науке, а ещё срубить денег.

Знаменитая кукла Барби в этом году взмоет в небеса в качестве астронавта. Компания Mattel, производящая куклу, утверждает, что таким образом получится мотивировать больше женщин интересоваться наукой. Однако, эксперты подмечают, что дорогостоящая рекламная кампания скорее является попыткой срубить побольше денег. С тех пор, как Барби впервые появилась в 1959 году, мотивирование девушек идти к мечте всегда было целью компании, как сообщил представитель Mattel на выставке Toy Fair 2019. К 60-летию Барби в 2019 году бренд решил воссоздать несколько самых успешных образов куклы, включая культовый дизайн астронавта. Барби имеет долгую историю изучения космоса, впервые надев скафандр более 50 лет назад. Забавно, что кукла попала на Луну на четыре года раньше, чем первый человек на спутнике Нил Армстронг. Как заявляют сами создатели куклы, новый (старый) образ их куклы должен привлечь внимание девушек со всего мира к науке.

Тем не менее, эксперты подмечают, что такой дорогой рекламный ход выгляди скорее как попытка компании привлечь внимание к себе и срубить побольше денег (кукла стоит от 10 до 15 долларов). Дело в том, что продажи Mattel постепенно снижаются ввиду падения спроса на подобные игрушки в эру бурного развития цифровых технологий. Некоторые эксперты даже полагают, что данная рекламная кампания и даже сотрудничество с учёными NASA является своего рода Рубиконом для создателей куклы, которые в случае неудачи стремительно уйдут в закат.