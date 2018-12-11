Леонид Парфенов возвращается в YouTube

Проект известного российского журналиста возвращается в сеть после долгого перерыва.

Российский журналист, известный по многим проектам, включая «Намедни», Леонид Парфенов, снова готов радовать подписчиков анализом интересных событий недели с бокалом вина. Очередной выпуск «Парфенона» появится в YouTube 18 февраля, после длительной паузы. Об этом Леонид сообщил сам, в коротком видеопослании своим поклонникам.

По словам Леонида Парфенова, такой перерыв с «Парфеноном» пришлось взять из-за работы в нескольких проектах. Журналист готовит документальный фильм «Русские грузины» и пишет сценарии к нескольким выпускам «Намедни», посвященным 40-м годам прошлого века. Кроме того, Парфенов пишет книгу о 1920-х годах, которая должна выйти в печать к концу нынешнего года. Проект «Парфенон» - это своего рода дневник Леонида Парфенова, в котором он, с бокалом вина делится впечатлениями от прошедшей недели, рассказывает о своих поездках, обсуждает ключевые новости и общается с интересными собеседниками. Его канал на YouTube постоянно набирает популярность. На данный момент у «Парфенона» около полумиллиона подписчиков.