В усадьбе Люблино начали строительство павильона для свадеб

Здание появится на том месте, где в теплое время года обычно разбивали временный шатер. В будущем молодожены смогут проводить там свои торжества даже в холода.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о том, какие этапы комплексного благоустройства усадьбы Люблино планируется завершить в течении этого года. Согласно данным, которые предоставляет источник, очереди ожидают еще несколько проектов, некоторые из которых уже начали воплощать в жизнь.

Так, в парке уже начали строительство павильона для свадеб. Его площадь составит около 200 квадратных метров. Раньше здесь каждую весну устанавливали шатер, а затем убирали его осенью, так как проведение церемоний с наступлением холодов уже не представлялось возможным. Власти Москвы решили дать возможность горожанам отмечать свои праздники в усадьбе Люблино в любое время года.

Здание оснастят большими окнами, через которые для молодоженов и гостей свадьбы будет открываться прекрасный вид на Люблинский пруд и всю усадьбу. Чтобы оно лучше вписалось в природный ландшафт местности, его фасад облицуют декоративными панелями из лиственницы. На сегодняшний день уже заложено основание под строительство - фундамент, а также начата установка металлоконструкций для изготовления каркаса.