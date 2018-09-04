В минувшее воскресенье скончался народный артист России и Башкортостана Загир Валитов на 79-ом году жизни.

О смерти известного театрального деятеля стало известно 17 февраля от пресс-службы театра дамы имени Мажита Гафури, работе в котором народный артист России и Башкортостана Загир Валитов отдал около 39-ти лет своей жизни. Сообщается, что Валитов скончался в возрасте 78-ти лет. Причиной его гибели называют продолжительную болезнь, однако точный диагноз не называется.

Информацию о дате и месте проведения прощания пресс-служба опубликует на официальном веб-сайте Башкирского театра драмы. Коллеги Валита Загитова по театру выразили соболезнования в связи с его кончиной родным и близким артиста.

Звание заслуженного артиста РСФСР Загитов получил в 1989 году, а в 2000-ом получил почётное звание народного артиста России. После окончания Уфимского института искусств к Загиру Суфияновичу быстро пришла слава и зрительская любовь, что связывали с его природным талантом, ярко выраженным в профессионализме.

Как отмечали его коллеги из драматического театра имени Мажита Гафури, связав свою судьбу со сценой их театра, Загитов сумел ещё ярче продемонстрировать свой талант, его масштабность и универсальность. Ему под силу было сыграть одинаково талантливо комических, серьёзных, героических, трагических, положительных и отрицательных персонажей.

Всё это предопределило его судьбу, он был признан ведущим актёром театра. Зрителям особо запомнилась его игра в таких спектаклях, как «В ночь лунного затмения» и «Мой бедный Марат».