Стала известна дата премьеры «Дюны» в которой сыграет Джейсон Момоа

Объединённые компании Warner Bros. и Legendary официально назвали примерное число, на которое запланирована премьера нового фильма «Дюны», режиссёром картины станет Дени Вильнёв.

Этот фильм является масштабным sci-fi блокбастером, он выйдет на экранах кинотеатров с 20 ноября 2020 года.

В ноябре 2016 года Legendary выкупили права создания полнометражного фильма «Дюны» Фрэнка Герберта, а также сериала по мотивам научно-фантастического книжного произведения. Сценаристом стал обладатель премии Оскар за такие фильмы, как «Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мюнхен» - Эрик Рот, а также Джон Спэйтс – создатель картины «Прометей», ну и самим Вильнёвом.

В актёрский состав фильма входят Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика, мать Пола), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес, отец Пола), Зендая (Чани, возлюбленная Пола), Хавьер Бардем (вождь Стилгар), Джош Бролин (воин Гёрни Халлек), Джейсон Момоа (оружейный мастер Дункан Айдахо), Шарлотта Рэмплинг (императорская Правдовидица Гайя-Елена Мохийам), Стеллан Скарсгард (барон Харконнен) и Дэйв Батиста (племянник барона Харконнена, «Зверь» Раббан).

Сам сюжет развивается в 10991 году на планете Арракис, которая ещё известна как Дюна. Это можно назвать ареной битвы зла и благородства в мире тонких и опасных интриг. Громаднейшие песочные червяки, достигающие в длину до мили, сторожащие бесценный клад — меланжевую пряность, которая позволяет путешествовать через Пространство и Время. Тот, кто будет контролировать пряность, будет контролировать Вселенную.

Дюнские люди ждут прибытия Мессии, который будет предводителем народа на священной войне против династии злых Харконненов. И Мессия появляется. Им станет молодой Пол Атрейдес, являющийся сыном герцога Лето, которого предательски убили Харконнены, получив одобрение Императора. Полу предложена величайшая миссия, которая навеки изменит судьбу всей империи в Галактике.

Съёмки «Дюны» планируют начать в марте. В общем Вильнёв планирует выпустить 2 полнометражных фильма, которые будут создаваться один за другим в течение 2-х лет.