Кина не будет: премьера нового фильма о Джеймсе Бонде вновь отложена
Компании Eon Productions и MGM в очередной раз перенесли премьеру 25-й шпионской картины о приключениях агента 007. Теперь вместо 14 февраля 2020 года фильм Джеймсе Бонде должен появиться на экранах 8 апреля того же года.
Новой картине о Джеймсе Бонде определенно не везет. Мало того, что съемки 25-части шпионской киносаги еще не начались, актерский состав не озвучен, а последняя информация о том, что проект все еще жив, появлялась в СМИ в декабре прошлого года. Тогда режиссер фильма Кэри Фукунага рассказал о том, каким он видит сюжет грядущего «Бонда 25». Он поделился, что в его планах продолжать с некоторыми изменениями сюжетную арку, которая началась в «Казино Рояль». Сценарий для нового эпизода бондианы написал Пол Хаггис, который переделал ранний вариант от постоянных авторов франшизы Нила Первиса и Роберта Уэйда.
Отметим, что это уже второй случай, когда Eon Productions и MGM переносят дату премьеры Бонда. «Черная полоса» началась еще в 2017 году, когда было объявлено, что премьера состоится 8 ноября 2019 года. Все шло хорошо, однако позже появилось сообщение, что выход картины на экраны откладывается до 14 февраля 2020 года. Теперь же премьера опять перенесена, и ее новая дата назначена на 8 апреля 2010 года. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что на этом в истории откладывания выхода в прокат «Бонда 25» поставлена точка.
Что касается актерского состава, известно, что в проекте кроме исполнителя главной роли Дэниела Крейга опять появится Леа Сейду, которая предстанет на экране в роли напарницы и возлюбленной Бонда Мадлен Суонн. К своим ролям также вернутся Рэйф Файнс и Наоми Харрис. Подробностей о других героях и актерах ленты пока нет.
Напомним, что последний фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр», где в четвертый раз в роли неуловимого шпиона предстал Дэниел Крейг, вышел на экраны в 2015 году.
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