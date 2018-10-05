Отреставрировали картину Франческо Мельци «Флора»
Реставрация одной из самых известных картин в собрании Эрмитажа окончена.
«Флора» кисти Франческо Мельци (1491 – 1568/1570), «самого образованного и утонченного» ученика Леонардо да Винчи, поступила в Эрмитаж в 1850 году из собрания нидерландского короля Виллема II и вплоть до середины XIX века считалась работой самого Леонардо.
Два года назад в Эрмитаже было принято решение об реставрации полотна. Виктор Коробов - заведующий лабораторией научной реставрации станковой живописи поделился с СМИ информацией о том, что «Флора» находилась в приемлемом состоянии, однако плотный слой старого лака лишь искажал авторский колорит и не давал возможности рассмотреть многие детали произведения искусства. Со слов заведующего стало ясно, что команда мастеров сделали небольшие пробные раскрытия в четырех местах и установили, что подлинные цвета намного ярче и холоднее того, что было видно через лак. Так же были проведены исследования в инфракрасном свете, показавшие, что весь задний фон за центральной фигурой прописан, однако многие годы никто этого не замечал.
Картину называли «Коломбина» и «Аллегория тщеславия». Были выдвинуты предположения, что, что творец портретировал одну из придворных дам Франциска I. Мельци изобразил древнеримскую богиню, культ которой был распространен у сабинян и особенно в Средней Италии в образе, популярном в классической древности. Данный образ был охотно позаимствован искусством Возрождения.
На картине изображена молодая женщина, сидящая в гроте и устремившая глаза на цветок аквилегии, в складках ее плаща видны жасмин и анемоны. Все растения наделены символическим смыслом: анемон – по-гречески ветер, аквилегия связана с плодородием, жасмин же олицетворяет чистоту.
Известно, что «Флора» имеет множество вариантов и копий, что несомненно доказывает популярность композиции Мельци.
Вторая «Флора», представленная на выставке, была приобретена частным лицом как «великолепная копия с картины Мельци» из Эрмитажа. Согласно каталогу аукционного дома Кристи, это «Коломбина или портрет женщины в виде Флоры…XVI-векового последователя Леонардо…описанная в XVIII веке как Коломбина».
Мария Шулепова выполнила реставрацию картины и в ходе своей работы удалила слои старого лака, что предоставило возможность открыть те самые яркие цвета и многочисленных деталей фона. Реставрация подарила композиции вторую жизнь.
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