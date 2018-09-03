Баста изменил свое мнение о пенсионной реформе и принес извинения

На рэпера обрушилась критика за высказанное им мнение относительно уместности пенсионной реформы в России. Одобрение Баста высказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону еще осенью прошлого года.

Опубликованное в сети обращение к поклонникам говорит о том, что Баста изменил свое мнение о пенсионной реформе. Рэпер принес извинения за то, что его слова стали предметом дискуссии несогласных с реформой граждан. Обращение размещено в Instagram исполнителя.

Баста принес извинения за то, что поддержал пенсионную реформу, ознакомившись со статьями, в которых были недостоверные данные. Певец изменил свое мнение касательно реформ власти в отношении повышения пенсионного возраста, отметив, что теперь считает это ошибкой. Баста подчеркнул, что его слова были неверно сопоставлены с мнение власти, от которой он не зависит ни материально, ни идеологически.

Поклонники рэпера связывают изменение мнения Басты с контентом блогера Евгения Баженова, известного как Badcomedian. Вчера вечером, 15 февраля, на канале Евгения появился обзор фильма Басты «Клубаре». Однако фильму было отведена только половина видео. Вторую часть Badcomedian посвятил критике слов Басты о пенсионной реформе.

Ранее Баста выразил сожаления в связи со смертью Децла. Продолжительное время исполнители конфликтовали, осыпая друг друга оскорблениями.

Баста продолжает быть интервьером в своем шоу «Gazlive» на YouTube. На днях гостьей стала Елена Малышева.