«Ну, погоди!» и «Умка» вернутся с новыми сюжетами

В 2019 году ряд культовых мультфильмов «Союзмультфильма» отмечает 50-летие. В связи с этим студия сообщила, что в этом году они получат продолжение.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала журналистам, что в этом году студия намерена возродить такие полюбившиеся россиянам мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Умка», «Маугли», «Бременские музыканты и «Чебурашка и крокодил Гена». Сейчас в студии активно работают над тем, чтобы дать культовым франшизам новую жизнь, особенно это касается юбилейных картин. Какие-то из мультфильмов получат продолжение, другие – анимированные комиксы, короткие истории с главными героями. Каждый из юбилейных персонажей получит новую историю.

Студия не собирается ограничиваться историями, которые будут ориентированы исключительно на детей. «Союзмультфильм» рассчитывает и на взрослую аудиторию в возрасте от 25 до 45 лет. Ярким примером является продолжение «Простоквашино», которое показалось интересным как детям, так и взрослым. В 2019 году выйдет 20 новых эпизодов мультфильма, один из которых посвящён истории любви Дяди Фёдора.

Стоит отметить, что сейчас японская компания « SP International» пользуется правами на использование образа Чебурашки. Договор действителен до 2023 года. Также подобными правами обладает компания из США. Это практически полностью лишило «Союзмультфильм» прав на Чебурашку, однако сейчас студия исправляет эту ситуация и добилась значительных успехов в этом деле.