Судьба ребута «Пиратов Карибского моря» находится под вопросом из-за ухода сценаристов

Сценарий к новым «Пиратам Карибского моря» предстояло написать Ретту Ризу и Полу Вернику, которые ранее работали над «Дэдпулом», однако они решили покинуть проект.

Риз и Верник были привлечены к работе над «Пиратам Карибского моря» в октябре прошлого года. Вероятно, Disney надеялась, что им удастся добавить оригинальности знаменитой франшизе. Но, как сообщает Deadline, сценаристы отказались от работы над перезапуском франшизы. Причина такого решения Верника и Риза не уточняется.

Теперь остаётся только гадать, какая судьба ждёт перезапуск «Пиратов Карибского моря». Disney предстоит решить: найти новых сценаристов для ребута или вовсе отказаться от данного проекта. Если студия выберет первый вариант, что скорее всего и произойдёт, то зрители всё-таки увидят ленту, главную роль в которой отдадут женщине. Как стало недавно известно, Джонни Депп не вернётся к роли капитана Джека Воробья, что, к слову, позволит Disney сэкономить 90 миллионов долларов. В центре сюжета окажется девушка-пират Ред, которая знакома посетителям Диснейлэнда по оригинальному аттрацкиону. Какой звезде отдадут эту роль, пока неизвестно.

Что касается Риза и Верника, то в скором времени на экраны выйдет продолжение фильма «Добро пожаловать Zoмбилэнд», сценарий к которому они написали. Съёмки картины недавно стартовали в Атланте.