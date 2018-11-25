Владимир Машков сделает перерыв в карьере киноактера

В эфире «Светской хроники» на Пятом канале актер рассказал о своих будущих планах.

Известный российский актер Владимир Машков расстроил поклонников кино и сериалов. В рамках телепередачи «Светская хроника», которая выходит на Пятом канале, артист сообщил о своем решении прекратить сниматься. Правда на данный момент речь идет о временном перерыве. Вместо киноискусства Владимир Машков собирается заняться плотной работой в театре Олега Табакова, который он возглавил в прошлом году.

По словам Машкова, в 2019 году на экраны выйдут две работы с его участием, а после этого он исчезнет из кино. На данный момент актер сам не знает, на какое время. Он сообщил, что кино требует больших затрат времени, которого у артиста стало меньше. «Кина не будет – электричество кончилось», - сказал в интервью Владимир Машков. Сейчас он занимается «Табакеркой». Спустя 30 лет после последнего спектакля, Машков вернул на сцену постановку «Матросская тишина», с которой сам начинал творческий путь под руководством Олега Табакова.