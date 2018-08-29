Просто не справился: Аффлек прокомментировал отказ от роли Бэтмена

Бен Аффлек стал гостём вечернего шоу Джимми Киммела. Актёр подтвердил, что больше не вернётся к роли Бэтмена.

К такому решению Аффлек пришёл самостоятельно. Он рассказал, что пытался участвовать в съёмках фильма про Бэтмена и в качестве режиссёра. Ему удалось поработать с замечательной командой сценаристов, однако Аффлек не смог предложить достойного варианта. Актёр признался, что у него просто не получилось справиться с этой задачей, добавив, что настало время для другого человека, который сможет продолжить продвижение истории Бэтмена на больших экранах.

В ответ на заявление Аффлека Киммел удивил его, сообщив, что они получили разрешение от студии Warner Bros. на проведение «прощальной церемонии». Для этой цели авторам шоу даже удалось получить часть костюма Бэтмена, в котором снимался Аффлек, а именно шлем и плащ. На сцене появился помощник телеведущего в костюме Робина, который и внёс костюм. При этом на плаще был номер «12», под которым играет футболист Том Брэди. Как заявил Аффлек, этот номер всегда был на плаще, и студии даже пришлось потратить 80 миллионов долларов на компьютерную графику, с помощью которой он и был удалён.

Роль следующего Бэтмена отдадут более молодому актёру, а над созданием картины будет работать сценарист и продюсер Мэтт Ривз. Съёмки фильма должны стартовать осенью. Согласно некоторым слухам, роль Тёмного рыцаря могут отдать Киту Харрингтону или Джейку Джилленхолу.