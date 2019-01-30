В «Вечернем Урганте» показали пародию на Тимакову, Ткачева и Дворковича

В очередном выпуске развлекательного шоу на Первом канале «выпили за юмористическое лобби».

Во вчерашнем выпуске вечерней юмористической программы «Вечерний Ургант» показали пародийный ролик на экс-вице-премьера Аркадия Дворковича, бывшего секретаря премьер-министра Наталью Тимакову и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, распивающих алкогольные напитки на борту самолета. Видеоверсия от участников «Вечернего Урганта» размещена на официальном канале проекта в YouTube.



В прологе ко вчерашнему выпуску «Вечернего Урганта», Иван Ургант, вместе со своими коллегами Аллой Михеевой, Константином Анисимовым и Александром Гудковым распивают спиртное в гримерке. При этом коллектив поет песню ансамбля «Золотое кольцо». В конце Иван Ургант произносит тост: «За наше юмористическое лобби!». Именно такой тост произнес Александр Ткачев, только вместо юмористического, чиновники выпивали за «аграрное лобби». Российские власти не нашли ничего страшного в таком поведении своих коллег.