Рэп и психологические отклонения: Малышева рассказала Басте о взаимосвязи этих явлений

В интервью для Басты (Василий Вакуленко) в шоу «GazLive» телеведущая Елена Малышева рассказала о взаимосвязи таких явлений, как рэп и психологические отклонения. По мнению теледоктора, рэп является одним из видов поэзии.

В шоу Басты очередным гостем стала Елена Малышева. Преимущественно разговор касался сферы здоровья, а также программы телеведущей – «Жить здорово!».

Один из зрительских вопросов коснулся взаимосвязи рэпа и психологических расстройств. Малышева объяснила, что одно не является следствие другого. По мнению телеведущей, те, кто думают, что рэп появился «вчера или сегодня», являются необразованными людьми. В качестве примера длительности существования жанра Малышева привела в пример творчество Владимира Маяковского. Поэт также работал в жанре рэпа, объяснила телеведущая.

Написание рэпа требует сложной работы мозга, чтобы создать сложные рифмы. Это не является проявлением психологических отклонений.

Кроме этого, Баста предложить определить по некоторым фотографиям, имеются ли какие-либо заболевания у людей на снимках. В качестве образцов были представлены фотографии публичных личностей. Одной из них стал рэпер Фейс (Иван Дремин). Артист на фото запечатлен с высунутым языком. Малышева сообщила, что у рэпера все в порядке со здоровьем. Язык у него без налета, что является нормой.

Единственным отклонением, которое диагностировала Малышева у некоторых анализируемых лиц, стало девиантное поведение. Но и оно не несет в себе серьезной угрозы, объяснила телеведущая Басте.