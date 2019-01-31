«Циничная популярность»: Украина порадовалась фейку о жутком ДТП со Скабеевой

Журналистка Ольга Скабеева рассказала, что новость о жутком ДТП с ее участием является недостоверной. Однако Украина порадовалась фейку. Соотечественники Скабеевой назвали такую популярность циничной.

СМИ Украины распространили информацию о том, что российская журналистка попала в жуткое ДТП, в котором получила множественный травмы, несовместимые с жизнью. Более того, виновником предполагаемой аварии назвали саму Скабееву.

За сутки информация о ДТП со Скабеевой возглавила ТОП украинских новостей. Однако сама россиянка поспешила внести ясность в ситуацию. В своем аккаунте Инстаграма журналистка назвала новость фейком. Она рассказала, что ни в какое ДТП не попадала, и с ней все хорошо.

Также Скабеева поиронизировала на тему того, что с таким рейтингами могла бы участвовать в выборах президента Украины.

Пользователи Сети назвали сложившуюся ситуацию «циничной славой». По мнению некоторых комментаторов, Скабеева сама привлекает к себе внимание и создает фейки:

«Вы себя переоцениваете, кому интересен пропагандист со смешной кличкой, вот и придумала сама себе пиар, что помогло?»;

«Сама и пустила фейк, рейтинги падают, в Украине и не слышали эту новость, она только на странице скабеевой».

Другие же поддержали журналистку и пожелали ей здоровья, напомнив, что она еще всем нужна.

Напомним, что ранее Ольгу Скабееву толкнул украинский журналист, а затем это же повторил депутат Рады. Инцидент произошел в ПАСЕ и попал на видео.