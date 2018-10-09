«Чужой» обзаведётся двумя сериалами

«Чужой» покорил не только большие экраны, но и игровые платформы, когда по вселенной вышло несколько видеоигр. Теперь хоррор-франшиза предстанет и в виде двух игровых сериалов, к созданию одного из которых будет привлечён автор оригинала – Ридли Скотт.

Впервые зрители увидели «Чужого» в 1979 году, главную роль в нём исполнила Сигурни Уивер. Спустя 40 лет франшиза всё ещё живет. Так, она получила приквелы «Прометей» и «Чужой: Завет», а также игру «Alien: Isolation». Теперь же портал HN Entertainment представил эксклюзивный материал, в котором рассказал о предстоящих сериалах по мотивам вселенной. Пока неизвестно, будут ли они продолжением серии или же подобно «Прометею» расскажут о наиболее ранних событиях. Однако есть информация, что они не будут рассказывать об одних и тех же временных отрезках, а их действия будут разворачиваться в разных местах. Судя по всему, проекты пока что находятся в разработке.

Ожидается, что один из сериалов будет транслироваться на канале Hulu, и именно над ним будет работать сам Ридли Скотт со своей компанией Scott Free Productions. Не исключено, что зрители увидят несколько сезонов, в которых покажут разные уголки галактики.

Стоит отметить, что на рейтинг сериалов вряд ли повлияет скорое слияние 20th Century FOX с Disney, так как последняя студия не ограничивает себя возрастными рамками, а значит будет работать и с теми проектами, которые ориентированы на взрослых зрителей.

Также на экраны может выйти пятая часть «Чужого», которая покажет продолжение истории Эллен Рипли. К роли снова вернётся Сигурни Уивер, а съёмками картины займётся Джеймс Кэмерон, ранее этот пост занимал Нил Бломкамп.