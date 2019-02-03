Сорваны съемки фильма телеканала Discovery о гибели группы Дятлова

Американский телеканал Discovery решил представить свою версию гибели группы Дятлова, ради чего съемочная группа отправилась на Северный Урал. Однако съемки документального фильма оказались под угрозой срыва.

Окрестности горы Холатчахль, название которой с мансийского языка переводится как «Гора мертвецов» - одно из самых мистических мест на Северном Урале, ведь именно там в феврале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов-лыжников, возглавляемых Игорем Дятловым. В 2019 году нелюбовь перевала Дятлова к нежеланным гостям ощутили на себе и американские киношники телеканала Discovery, которые приехали в Сибирь для съемок документального проекта «Неизвестная экспедиция».

Все началось с того, что 6 февраля съемочная группа из Штатов отправилась на перевал Дятлова, провела там неделю и отсняла весь необходимый материал. Им оставалось только доснять сцены с погибшими туристами, роли которых согласились исполнить актеры екатеринбургского Театра драмы. Все шло хорошо, артистов подготовили к выходу в кадр, провели с ними примерку костюмов, и ничего не предвещала срыва съемок, запланированных на 14 февраля.

И вот, именно в назначенный день директор театра Алексей Балаев решил провести всеобщее собрание труппы и обязал присутствовать на нем всех сотрудников без исключения. Как сообщил продюсер Дмитрий Артемьев, который курирует в России группу Discovery Channel, никто не объяснил, почему был сорван заранее запланированный и согласованный съемочный день. Глава театра давать комментарии отказался, а его помощница «открестилась» от вопросов, объяснив это тем, что она не уполномочена комментировать сложившуюся ситуацию. Однако, как позже сообщил Артемьев, ситуацию удалось урегулировать и актеры готовы приступить к съемкам, перенесенным на завтрашнее утро. Об этом продюсера уведомил Илья Порошин, актер екатеринбургского Театра драмы.

Можно бесконечно гадать, является ли случившееся произволом, случайностью или просто мистикой, которая окружает вся, связанное с загадочной гибелью в ночь на 2 февраля 1959 года группы студентов из девяти человек, которые под предводительством Игоря Дятлова отправились в лыжный поход на Северный Урал.

Напомним, что новая волна интереса к группе Дятлова была спровоцирована решением Генеральной прокуратуры РФ возобновить расследование загадочной гибели советских туристов.