Сериал от Netflix купил трек Oxxxymiron

13 февраля, российский рэпер Oxxxymiron выложил на своей странице в Instagram видео с новостью о том, что сериал «Станция Берлин» от американской развлекательной компании Netflix купила его трек для определенной сцены.

В видео-отрывке из сериала, говорится о русских бандитах. Участники сцены вначале выпивают водку в ресторане, как говориться с особым акцентом «за здоровье» а после садятся в шикарный красный автомобиль и рассекают улицы. Поездка заканчивается, когда участники движения сбивают человека. Именно во время поездки начинает играть один из самых известных саундтреков рэпера «Детектор лжи», выпущенный еще в 2012 году.

Фанаты Oxxxymiron тут же начали комментировать запись. Среди отзывов можно встретить, как негативные слова, так и наоборот. Конечно же положительных комментариев больше, ведь у рэпера добрые и преданные поклонники, которые написали следующее: «Окс, когда фильм с твоим участием?», «…тебя много кто из верхов рэп тусовки, знает и уважают. Я был удивлен, что даже мои коренные знакомые из Чикаго слышали о тебе и твои трэки часто играют у них в машине )», «Обожаю старые треки Окси», «я вижу ты счастлив... поздравляю».