На 69-м году ушел из жизни певец Сергей Захаров

Сегодня, 12:10 \\ Мозаика

Причиной смерти народного артиста России стала сердечная недостаточность.

 Сегодня в Москве скончался известный советский и российский певец Сергей Захаров. Данное сообщение было подтверждено представителями регионального Союза концертных деятелей. Сообщается, что народный артист России ушел из жизни в одной из столичных клиник. В первый день мая Сергею Георгиевичу должно было исполниться 69 лет.

Сергей Захаров появился на свет в 1950 году в украинском городе Николаеве. Несмотря на то, что его отец был военным, семья была достаточно музыкальной. Судьба артиста была предрешена для юного Сергея. С самых ранних лет он показывал талант в пении, исполняя арию Мистера Икс. В 19-летнем возрасте у Сергея Захарова уже появился ребенок. В 1971 году он стал студентом училища Гнесиных. За свою карьеру он исполнил множество популярных эстрадных песен и оперных арий, а также снялся в нескольких художественных фильмах, включая картину «Небесные ласточки».

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Британка засняла реакцию Кейт Миддлтон на комплимент и опять сорвала куш

Автор знаменитого рождественского снимка принцев Гарри и Уильяма с женами Карен Энвилл стала гостьей прошедшей в Лондоне премии BAFTA, где ее дочь смогла сделать уникальное фото Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на...

Житель Иркутска снял клип о чудотворной силе портрета Путина

Музыкант и создатель авторских песен Артем Галанов опубликовал на YouTube сатирический...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

«Навальный как Волан-де-Морт»: Иван Абрамов высмеял федеральные каналы в эфире ТНТ

 В рамках шоу Stand Up на телеканале ТНТ, Иван Абрамов пошутил про боязнь многих каналов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ