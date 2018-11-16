На 69-м году ушел из жизни певец Сергей Захаров

Причиной смерти народного артиста России стала сердечная недостаточность.

Сегодня в Москве скончался известный советский и российский певец Сергей Захаров. Данное сообщение было подтверждено представителями регионального Союза концертных деятелей. Сообщается, что народный артист России ушел из жизни в одной из столичных клиник. В первый день мая Сергею Георгиевичу должно было исполниться 69 лет.

Сергей Захаров появился на свет в 1950 году в украинском городе Николаеве. Несмотря на то, что его отец был военным, семья была достаточно музыкальной. Судьба артиста была предрешена для юного Сергея. С самых ранних лет он показывал талант в пении, исполняя арию Мистера Икс. В 19-летнем возрасте у Сергея Захарова уже появился ребенок. В 1971 году он стал студентом училища Гнесиных. За свою карьеру он исполнил множество популярных эстрадных песен и оперных арий, а также снялся в нескольких художественных фильмах, включая картину «Небесные ласточки».