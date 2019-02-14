Международный цирковой фестиваль в Ижевске посетит принцесса Монако Стефания

Недавно на пресс-конференции в Министерстве культуры республики, Андрей Лещинский - директор Государственного цирка Удмуртии, рассказал, что «фишкой» грядущего Международного фестиваля циркового искусства в Ижевске станет приезд принцессы Монако Стефании Марии Елизаветы.

Боясь сглазить событие, Андрей Лещинский сказал о том, что принцесса подтвердила свой доныне возможный визит. С уважением к принцессе Стефании, директор говорит о ней крайне почтительно. Он считает ее человеком номер один в цирковом мире, поскольку именно она патронирует и финансирует, и организует один из самых престижных в мире цирковых фестиваль в Монте-Карло. И какое же счастье посетило участников фестиваля, когда принцесса приняла решение посетить Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске, а также оказать поддержку артистам и оргкомитету, подарив всем приветствия.

До приезда остается три недели и организаторы смогут заняться полной подготовкой и согласованием полной программы, достойно подготовится к приезду Стефании в Удмуртию. На плечи сотрудников легла большая ответственность. Подробных деталей о визите принцессе нет, однако ранее она высказала пожелание посетить одно из учреждений культуры и место для пребывания и занятий детей. Скорее всего, принцесса приедет всего лишь на один день.

Стефания является принцессой Монако из рода Гримальди. Она младшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли.

Стоит отметить, что XII Международный цирковой фестиваль (0+) в Ижевске пройдет с 6 по 10 марта. В мероприятии примут участие около 200 артистов из 15 стран мира.