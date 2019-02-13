Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля искусств в Сочи

Сегодня, 11:08 \\ Мозаика

14 февраля произошло открытие XII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Владимир Владимирович Путин не мог оставить данное событие без внимания и направил приветственную телеграмму участникам и организаторам фестиваля.

 

В своем послании, президент говорит о том, какой же все-таки замечательный вышел фестиваль. Особую благодарность он выразил Юрию Абрамовичу Башмету, чье имя носит мероприятие. Юрий Абрамович являет вдохновителем и бессменным руководителем Зимнего международного фестиваля искусств. Путин подчеркнул, что это заслуженный по праву проект международного гуманитарного сотрудничества, который является ярким и настоящим украшением культурной жизни Сочи и всей Российской Федерации.

Путин заметил особенную атмосферу на фестивале искусств. Со слов Владимира Владимировича, данная атмосфера сочетает в себе массу известнейших талантов и дарит посетителям незабываемые эмоции.

Зимний фестиваль Юрия Башмета впервые состоялся в 2008 году. Ежегодно он проходит в курортном городе Сочи в феврале и становится главным культурным событием года.

Начиная с 2010 года из музыкального он стал фестивалем искусств - в его программе балет, литература, искусство кино, видеоарт и другие жанры - вплоть до ювелирного искусства.

Посетить Зимний международный фестиваль возможно до 24 февраля, а программа мероприятия находится на сайте президента.


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Автор - Юлия Кириенко
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