Джокер и Харли Квинн не получат сольные фильмы

Джаред Лето может не вернуться к роли Джокера в двух сольных фильмах, компанию в которых ему должна была составить Марго Робби, воплотившая на экране образ Харли Квинн. Киностудии Warnrer Bros. и DC Films решили и вовсе отказаться от этих проектов.

Планировалось, что Джокер в исполнении Лето вернётся сразу в двух сольных фильмах. Первый из них был бы посвящён собственно самому антагонисту, а второй – его отношениям с Харли Квинн. Постановщиками фильма хотели взять Гленна Фикарр и Джона Рекуа, создателей комедии «Эта – дурацкая любовь». Как сообщает издание Forebes, скорее всего, Джокер и Харли Квинн не появятся и в продолжении «Отряда самоубийц», сценарий к которому напишет Джеймс Ганн, в прошлом году уволенный из Marvel. Студии решили, что сиквел будет мягче первого фильма, в нём появятся новые персонажи.

Судьба Джареда Лето в фильмах по комиксам DC пока неизвестна, но вот Марго Робби точно вернётся к роли Харли Квинн в предстоящем фильме «Хищные птицы», компанию в котором ей составит Юэн МакГрерог. Недавно зрителям представили первый тизер картины. Также стоит отметить, что фанатам Лето не стоит расстраиваться, так как вскоре они увидят его в другой экранизации комикса, но на этот раз уже от Marvel. Актёр исполнит роль живого вампира Морбиуса, одного из противников Человека-паука. Что касается Джокера, то он вернётся на экраны 3 октября 2019 года, а исполнит его Хоакин Феникс, известный по таким картинам, как «Она» и «Гладиатор».