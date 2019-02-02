Ксения Собчак появится в сериале Константина Богомолова вместе с его женой

Недавно стало известно, что эксцентричная телеведущая Ксения Собчак появится в новом телесериале Константина Богомолова «Содержанки». Она исполнит небольшую роль редактора модного журнала.

Уже 7 марта 2019 года, на видеосервисе Start можно будет увидеть нашумевшую премьеру первой серии триллера. Главную роль в телесериале исполнила экс-супруга супруга режиссера Дарья Мороз - советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, а также двукратный лауреат российской кинопремии «Ника». Ее компаньонами по «Содержанкам» стали: Мария Фомина, Софья Эрнст, Ольга Сутулова и многие другие.

На данный момент сериал находится на стадии пост-продакшн, а его сюжет расскажет зрителям о московских буднях в наши дни. Столица России показана как город денег, страсти, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Где все симпатичные девушки мечтают о мире гламура и богемной роскоши. Они обращаются к главной «мамочке» города, и она их пристраивает в надежные руки тех самых состоятельных мужчин. Такой же была и наивная, приехавшая в Москву Даша - искусствовед из провинции, но один загадочный и жесткий случай изменил в ее жизни все.

В СМИ есть версия о том, что именно Богомолов стал виновником расставания Ксении Собчак и Максима Виторгана. Конфликт двух мужчин закончился дракой, но ни одна из сторон треугольника не признала свою роль в отношениях.