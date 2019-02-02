Ксения Собчак появится в сериале Константина Богомолова вместе с его женой

Сегодня, 09:03 \\ Мозаика

Недавно стало известно, что эксцентричная телеведущая Ксения Собчак появится в новом телесериале Константина Богомолова «Содержанки». Она исполнит небольшую роль редактора модного журнала.

 

Уже 7 марта 2019 года, на видеосервисе Start можно будет увидеть нашумевшую премьеру первой серии триллера. Главную роль в телесериале исполнила экс-супруга супруга режиссера Дарья Мороз - советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, а также двукратный лауреат российской кинопремии «Ника». Ее компаньонами по «Содержанкам» стали: Мария Фомина, Софья Эрнст, Ольга Сутулова и многие другие.

 

 

На данный момент сериал находится на стадии пост-продакшн, а его сюжет расскажет зрителям о московских буднях в наши дни. Столица России показана как город денег, страсти, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Где все симпатичные девушки мечтают о мире гламура и богемной роскоши. Они обращаются к главной «мамочке» города, и она их пристраивает в надежные руки тех самых состоятельных мужчин. Такой же была и наивная, приехавшая в Москву Даша - искусствовед из провинции, но один загадочный и жесткий случай изменил в ее жизни все.

В СМИ есть версия о том, что именно Богомолов стал виновником расставания Ксении Собчак и Максима Виторгана. Конфликт двух мужчин закончился дракой, но ни одна из сторон треугольника не признала свою роль в отношениях.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Британка засняла реакцию Кейт Миддлтон на комплимент и опять сорвала куш

Автор знаменитого рождественского снимка принцев Гарри и Уильяма с женами Карен Энвилл стала гостьей прошедшей в Лондоне премии BAFTA, где ее дочь смогла сделать уникальное фото Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на...

Житель Иркутска снял клип о чудотворной силе портрета Путина

Музыкант и создатель авторских песен Артем Галанов опубликовал на YouTube сатирический...

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

«Навальный как Волан-де-Морт»: Иван Абрамов высмеял федеральные каналы в эфире ТНТ

 В рамках шоу Stand Up на телеканале ТНТ, Иван Абрамов пошутил про боязнь многих каналов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ