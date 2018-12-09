В сети появился первый тизер второй части «Холодного сердца»
На студии Disney представили первый тизер мультипликационного фильма «Холодное сердце 2», который давно ждут многие фанаты. Напомним, что первая часть вышла шесть лет назад. Мультфильм стал обладателем двух премий «Оскар» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня».
В трейлере Эльза демонстрирует свои суперсилы. Используя их, она может бегать и скользить по воде, обращая её в лёд, будто супергероиня Marvel. Там же появляется и её сестра Анна и другие герои: Кристофф и Олаф.
После испытаний, которые могли стоить жизни ее любимой сестре Анне, Эльза учится управлять своим уникальным даром. В их землях наконец-то наступает долгожданный покой, и Эльза занимается благоустройством своего королевства. Но вскоре сестрам предстоит столкнуться с новыми препятствиями и узнать страшную тайну смерти родителей, а также происхождение необычного дара Эльзы.
Сиквелом занимались режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак, который занял пост креативного директора в WDAS, а также продюсер Питер Дель Вечо. Над песнями работали Кристен и Роберт Лопес. Мультфильм, помимо Кристен Белл и Идины Мензель, также озвучивали Стерлинг К. Браун и Эван Рэйчел Вуд.
Официально было объявлено о том, что «Холодное сердце» ждет продолжение, в марте 2015 года. Примерно через полтора года после того, как вышел первый фильм и буквально перевернул анимацию с ног на голову, собрав более 1,2 миллиарда долларов в прокате (и став самым кассовым анимационным фильмом за все времена). Премьера «Холодного сердца 2» в России намечена на 28 ноября этого года.