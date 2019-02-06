Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых фильмов о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, уверен, что в будущем будет создано продолжение известной кинофраншизы или она будет переснята на новый лад.

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который в 12 лет попал на съемочную площадку фильма «Гарри Поттер и Философский камень» и рос вместе со своим персонажем мальчиком-волшебником на глазах у всего мира, в интервью порталу IGN заявил, что перезагрузка франшизы практически неизбежна. В качестве примера он привел проект компании Amazon, дерзнувшей переснять хрестоматийную сагу «Властелин колец» в виде сериала.

Дэниел уверен, что он не последний Гарри Поттер, которого он увидит в жизни и напомнил, что в Лондоне в июле 2016 года прошла премьера спектакля, поставленного по мотивам книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя», в которой роль волшебника исполнил Джейми Паркер. Также актер считает, что после того, как некая сакральность вокруг снятых фильмов о мальчике со шрамом пройдет, неугомонные режиссеры возьмутся за новую версию, которая может стать или ремейком или сериалом. Рэдклифф признался, что не надеется получить роль в продолжении, хотя был бы счастлив снова сыграть ученика школы Чародейства и Волшебства Хогвартс. Он, как «ветеран», предпочтет понаблюдать за своим приемником на экранах.

Напомним, что Дэниел Рэдклифф приступил к съемкам в Поттериане в 12 лет, а последний фильм ««Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» вышел на экраны, когда актеру исполнилось 22 года. Все восемь картин о приключениях сына Лили и Джеймса Поттеров юном волшебнике Гарри собрали в прокате более семи миллиардов долларов.