Жители Петербурга отмечают 250-летие со дня рождения Ивана Крылова

РНБ откроет две выставки, приуроченные к 250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова.

Первая – «Баснословно: Крылов и компания» - расскажет пути поэта в области творчества, о его начинаниях и времени в котором он жил. Среди оригинальных экземпляров можно будет увидеть прижизненные публикации и литературные журналы начала XIX века.

Вторая – «Поэт, лентяй, счастливец и тонкий философ» - представит документы из личного архива Ивана Андреевича. Известно, что 29 лет русский публицист находился на службе в Императорской публичной библиотеке. В 1812 году он стал помощником библиотекаря, это случилось еще до того, как прошло официальное открытие библиотеки, а с 1818 года исполнял обязанности ее хранителя.

Крылов внес неописуемый вклад в хранилище Русского фонда. Именно Иван Андреевич впервые в истории библиотечного дела в России применил шифровку книг.

Указатель содержит 3327 русских книг, вышедших начиная с 1663 по 1822 годы. Известно, по кончине писателя, его друзья получили не только извещение о похоронах, но и экземпляр нового издания его басен, который так же будет представлен на выставке.

За 75 лет жизни Крылов написал 236 басен, которые собраны в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена. За 250, множество фраз Крылова приобрели статус крылатых. Например: «Хоть ты и в новой коже. Да сердце у тебя всё то же. "Крестьянин и Змея"».

Басни Крылова переведены на многие языки мира, в основном это русский, французский и итальянский.

Иван Андреевич Крылов ушел из жизни 9 ноября 1844 года и был похоронен 13 ноября 1844 года на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.