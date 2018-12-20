Вышел первый трейлер биографического фильма об авторе «Властелина колец» Джоне Толкине

Сегодня, 17:03 \\ Мозаика

Кинокомпания Fox опубликовала на своем канале в YouTube первый тизер байопика о создателе романа в жанре фэнтези «Властелин колец» Джоне Р.Р. Толкине. Премьера картины назначена на 10 мая этого года.

Все почитатели фантастического мира, созданного британским писателем Джоном Толкином, замерли в ожидании биографического фильма о любимом авторе. Кинокомпания Fox, которая занимается производством картины, решила порадовать зрителей и опубликовала первый трейлер грядущей картины, получившей лаконичное название «Толкин» (англ. Tolkien).

В фильме будет рассказано о тяжелом детстве писателя, его знакомстве с первыми друзьями и будущей супругой Эдит Мэри, о непростой жизни в период Первой мировой войны. Кроме того, в картине приоткроют тайну, что именно вдохновило профессора Оксфорда на создание мира Средиземья.

Автором сценария выступил Дэвид Глисон, а режиссером стал финн Томас Карукоски. В главной роли снялся Николас Холт, жену писателя и вдохновительницу образа Лютиэн Тинувиэль сыграла Лили Коллинз, а образ их дочери Присциллф на экране воплотила Мими Кин.

Мировая премьера «Толкина» назначена на 10 мая 2019 года. Когда фильм появится в российских кинотеатрах - пока неизвестно.

Джон Рональд Руэл Толкин (1892 - 1973) - английский писатель, поэт и филолог, крестный отец большей части написанного фэнтези. Толкин всю жизнь дружил с другим британским писателем – Клайвом Стейплсом Льюисом, который является автором не менее популярного цикла из семи повестей в жанре фэнтези «Хроники Нарнии».

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Автор - Анна Андреева
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